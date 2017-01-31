Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года

Кому из знаков зодиака последний месяц зимы обещает повышение доходов, а кому пора приготовиться к возврату денег, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.

ОВЕН

В первую неделю февраля обратите внимание на ту информацию, которая к вам поступает. Может случиться так, что она повлияет на те решения, которые вы будете принимать в бизнесе. Вовремя внесенные изменения могут положительно сказаться на уровне ваших доходов.

ТЕЛЕЦ

В первую половину месяца работа и бизнес потребуют вашего максимального участия. Личное присутствие на работе необходимо и для того, чтобы не упустить возможности, и для того, чтобы без вас ваши коллеги или подчиненные не совершили ошибок, которые вам потом придется долго исправлять.

БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов очень продуктивной будет вторая половина февраля. Правда, от вас потребуются серьезные усилия для того, чтобы подтвердить собственную квалификацию. Зато это позволит существенно повысить уровень дохода и, фактически, перейти в другую "весовую" категорию в отношении социального уровня.

РАК

Для трудовой деятельности и бизнеса представителей знака Рак в феврале прекрасные показатели. При минимальных усилиях вы сможете достигнуть максимального результата. Единственный минус – это то, что может быть физическая усталость. Обратите внимание на затмение 26 февраля. В это время не следует принимать важных решений.

ЛЕВ

У Львов, чей бизнес связан с другими странами или городами, а также для тех, чья работа предполагает поездки и командировки, месяц будет активным и, в конечном итоге, удачным. В феврале может возникнуть вопрос долговых обязательств. Если у вас они есть, еще в начале года подготовьтесь к возврату денег.

ДЕВА

В бизнесе, да и в работе у представителей этого трудолюбивого знака будет "ни шатко, ни валко". Одним словом, будет наблюдаться стабильность и спокойствие, без особого ажиотажа, но и без перебоев. Соответственно, и доходы будут средние, но стабильные.

ВЕСЫ

У Весов сейчас хороший период в бизнесе и в трудовой деятельности. И хотя в феврале темпы роста и развития немного снизятся, это не будет проблемой, и в основном коснется сферы услуг. В финансовом отношении месяц обещает быть вполне благополучным.

СКОРПИОН

У некоторых представителей знака Скорпион возникнет желание вложить заранее накопленные средства в бизнес, недвижимость или дорогостоящее имущество. Это в общем-то хорошая идея, но воплощать в жизнь ее нужно после 14 февраля, так как в первой половине месяца вы можете принять ошибочно решения.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам нужно все самые важные дела закончить в первой половине месяца, особенно это относится к тем представителям знака, которые родились в ноябре. Вторая половина февраля может принести события, которые мешают вашим планам и доставляет беспокойства.

КОЗЕРОГ

У Козерогов великолепный период в бизнесе и трудовой деятельности. И даже несмотря на то, что февраль в нашей стране традиционно является месяцем не очень большой финансовой активности, на Козерогов это не повлияет. Для успешной реализации ваших планов их нужно обсуждать с коллегами или специалистами.

ВОДОЛЕЙ

Февраль для Водолеев – не самый подходящий месяц для открытия фирмы и организации нового бизнеса. Это будет сложно, утомительно, а главное, невыгодно. В профессиональной деятельности все будет стабильно, особенно, если вы работаете по найму. Но постарайтесь в период затмений, 11 и 26 февраля, не вступать в дискуссии с начальством.

РЫБЫ

В бизнесе у Рыб могут начаться проблемы во второй половине месяца. Поэтому все важное запланируйте на первую половину февраля. Постарайтесь не вносить изменения в работу фирмы и не принимать важных решений. Особенно это относится к периоду вблизи затмения 26 февраля.