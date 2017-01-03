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Басков воссоединится с сыном

Николай Басков. Фото: GLOBAL LOOK press\ Olga Sokolova
Николай Басков переживает очень непростой период. С одной стороны он чувствует, что должен придти к определенности в личной жизни, вся общественность ждет от него каких-то решительных шагов в этом направлении. Однако, самого артиста больше волнуют другие проблемы.
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По словам ясновидящей Кажетты Ахметжановой, певец испытывает определенный творческий кризис и недовольство собой. "Он много думает о качестве своих песен и клипов, о своем сценическом образе и том, как все это отражает его внутреннее состояние. Результатом этих размышлений должно стать возвращение гармонии между разумом и творчеством, поэтому я бы посоветовала Николаю пробовать новое и не бояться сделать что-то не так, как от него ждут. Я вижу, что в следующем году появятся несколько новых песен в его репертуаре, которые станут настоящими хитами. Главное – чтобы он вовремя обратил на них внимание и понял, что ему стоит поработать именно над этими произведениями. В любом случае, пока Николай не достигнет гармонии в своем творчестве, он не решит проблем и в остальных сферах жизни, так что это первостепенная задача для него", – сказала Кажетта.

Что касается личной жизни, то в следующем году Николая ожидает небольшой период застоя. "Отношения с Софи Кальчевой сойдут на нет, но на ее место придет другая девушка. Однако Николай обретет скорее близкую подругу, с которой его будут связывать платонические отношения, нежели свою вторую половинку. Его очень волнует вопрос отношений с сыном, с которым он, вопреки своему желанию, на данный момент не может полноценно поддерживать связь. Это происходит не по вине Николая, а скорее по инициативе его бабушки и дедушки со стороны бывшей супруги. Ситуация будет постепенно меняться со временем, так как у Светланы сейчас подрастает второй ребенок от второго брака. Внимание всех членов семьи будет постепенно переходить на дочь Светланы, а мнение Бронислава, сына Николая, который так же хочет общаться со своим отцом, будет, наконец, учитываться", – добавила ясновидящая.

3 января 2017, 17:08

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