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Ирину Слуцкую предупредили об операции
Ирина Слуцкая уже является депутатом Московской областной думы, но Галина Янко уверена: спортсменка обладает всеми данными, для того чтобы стать политическим лидером. В личной жизни, по ее мнению, фигуристка будет счастлива и даже задумается о третьем ребенке.
"Она преданная жена и хорошая мама, – подчеркнула ясновидящая. – Жизнь ее сложится благополучно, не будет никаких серьезных ударов и потрясений. Но ее желание объять необъятное, бросаясь в разные сферы деятельности – кино, телевидение, шоу, спорт – может нанести ей вред. Ирина разбрасывается здоровьем, а сейчас ей следует поберечь себя. Хотя очевидных проблем в этой области я не вижу, могу сказать, что ей надо в данный момент быть ближе к маме, у которой действительно будет достаточно серьезное заболевание и предстоит операция".
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