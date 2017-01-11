Ирину Слуцкую предупредили об операции

По мнению ясновидящей Галины Янко, известную спортсменку Ирину Слуцкую ждет яркая политическая карьера. Однако фигуристке следует поберечь здоровье.

Ирина Слуцкая уже является депутатом Московской областной думы, но Галина Янко уверена: спортсменка обладает всеми данными, для того чтобы стать политическим лидером. В личной жизни, по ее мнению, фигуристка будет счастлива и даже задумается о третьем ребенке.

"Она преданная жена и хорошая мама, – подчеркнула ясновидящая. – Жизнь ее сложится благополучно, не будет никаких серьезных ударов и потрясений. Но ее желание объять необъятное, бросаясь в разные сферы деятельности – кино, телевидение, шоу, спорт – может нанести ей вред. Ирина разбрасывается здоровьем, а сейчас ей следует поберечь себя. Хотя очевидных проблем в этой области я не вижу, могу сказать, что ей надо в данный момент быть ближе к маме, у которой действительно будет достаточно серьезное заболевание и предстоит операция".