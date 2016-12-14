У Билана есть мощный защитник

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По словам ясновидящей, Кажетты Ахметжановой, приближающийся 2017 год станет для Билана перспективным, ярким, богатым на события. "Я вижу большую вероятность того, что артист встретит свою любовь. В паре возникнет особая связь, настоящая "химия", - предсказала она.
Помимо амурных дел, в наступающем году Петуха певец купит новую двухэтажную квартиру. "В моем видении это очень красивый пентхаус, где все сделано изыскано и со вкусом, первый и второй этаж соединит лестница ручной работы, отделанная серебром", – поделилась секретом Кажетта.
Успешный период в жизни Димы Билана будет длиться около семи лет. В течение этого времени он еще больше раскроет свой актерский талант, снимится в двух фильмах у именитых режиссеров.
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