У Билана есть мощный защитник

В прошлом году Димы Билана началась фаза творческого успеха и роста, чему способствует Черная луна, которая помогает избранным людям. У него вообще очень мощный эгрегор, а защищает певца ангел-хранитель. В нем как будто живут две души, две натуры, два человека: один – молодой, талантливый, целеустремленный, при этом достаточно ранимый и эмоциональный. Другой – зрелый, опытный воин, за плечами которого много побед.

По словам ясновидящей, Кажетты Ахметжановой, приближающийся 2017 год станет для Билана перспективным, ярким, богатым на события. "Я вижу большую вероятность того, что артист встретит свою любовь. В паре возникнет особая связь, настоящая "химия", - предсказала она.

Помимо амурных дел, в наступающем году Петуха певец купит новую двухэтажную квартиру. "В моем видении это очень красивый пентхаус, где все сделано изыскано и со вкусом, первый и второй этаж соединит лестница ручной работы, отделанная серебром", – поделилась секретом Кажетта.

Успешный период в жизни Димы Билана будет длиться около семи лет. В течение этого времени он еще больше раскроет свой актерский талант, снимится в двух фильмах у именитых режиссеров.