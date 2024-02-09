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Пятница 9 февраля

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Острая зубная боль: как помочь себе до похода к врачу

Острая зубная боль: как помочь себе до похода к врачу
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Существует несколько доступных средств, применение которых возможно до момента получения квалифицированной помощи специалиста.

Бывают случаи, когда зубная боль возникает внезапно. Не у каждого есть возможность обратиться в круглосуточную клинику, если болевой эффект начал нарастать поздно вечером. Как же продержаться до утра? Существует несколько действенных методов, которые за много лет доказали свою эффективность. О них сообщает "Пятый канал".

1. Лед. Если приложить его к щеке со стороны, где есть проблемный зуб, боль утихнет. Низкая температура сдерживает развитие отечности и немного притупляет неприятные ощущения. Важно помнить, что прикладывать лед стоит ненадолго раз в 15-30 минут.

2. Соль и сода. Если прополоскать рот раствором воды и указанных веществ, боль немного стихнет. Эффективнее будет сделать ванночку. Для этого на влажный ватный диск положить кашицу из соды и соли. После окончания важно не забыть аккуратно прополоскать рот.

3. Еда. От приема пищи лучше отказаться, особенно если еда горячая или твердая. если чувство голода сильное, то можно аккуратно выпить теплый бульон или съесть йогурт.

Помните, что сильная боль – это симптом, указывающий на критическое состояние зуба. Помочь в такой ситуации может только врач. Не затягивайте с обращением к специалисту.

9 февраля 2024, 07:13
Девушка в стоматологическом кресле. Фото: © Elena Sikorskaya\ Russian Look/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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