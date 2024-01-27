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Опасности и последствия некачественного лечения зубов

Опасности и последствия некачественного лечения зубов
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Далеко не всегда посещение стоматологической клиники приносит положительные результаты. Нарушения и ошибки, допущенные во время медицинских процедур, могут привести к неприятным последствиям и осложнениям.

Лечение зубов в современной стоматологии — комфортная и безопасная процедура, которая в результате обеспечивает их здоровье, правильное функционирование и красоту на долгие годы. Но все это относится только к качественному медицинскому обслуживанию. В идеале доктор должен не только применять лучшие технологии и методики, известные современной науке, но и тщательно обдумывать стратегию лечения. Важно учитывать индивидуальные особенности пациента, долгосрочность прогноза и состояние полости рта в целом. О том, какие проблемы может повлечь за собой неудачный визит к стоматологу, рассказывает Арам Давидян — врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC.

Выпадение реставраций

Некачественное лечение кариеса может вызвать выпадение пломбы, которая была установлена врачом. Это происходит при несоблюдении технологии с учетом параметров современных компонентов или при недостаточной изоляции, когда ротовая жидкость попадает на обработанную поверхность и нарушает адгезию реставрационного материала к тканям зуба.

Вторичный кариес

Данная проблема возникает при неполном удалении кариозных участков перед постановкой реставрации. Эта форма кариеса развивается в уже вылеченных зубах. Чаще всего заболевание является следствием неудачной работы стоматолога или плохого качества материалов.

Если кариозная полость не была тщательно очищена перед пломбированием, в ней остаются бактерии, что приводит к развитию нового разрушительного процесса. Некачественные пломбы, которые неплотно прилегают к поверхности зуба или имеют дефекты, также могут стать местом скопления болезнетворных микроорганизмов и вызвать вторичный кариес.

Скол стенок зуба

Это последствие можно отнести к неправильному планированию процедуры. Иногда при поражениях кариесом возникает необходимость применения ортопедических конструкций, но вместо этого пациенту устанавливают пломбу. Это может серьезно навредить зубу, привести к такому неприятному результату, как скол стенки, а в некоторых случаях — к перелому зуба и даже его потере.

Воспаление пульпы зуба

Заболевание может быть результатом некачественного лечения или недостаточной диагностики перед началом терапии. Пульпит является состоянием, при котором воспаляется внутренняя мягкая ткань зуба с нервами и кровеносными сосудами. Он развивается после неудачной или неполной обработки корневого канала. Оставшиеся внутри бактерии могут вызвать инфекционные осложнения. Симптомы воспаления пульпы: острая или пульсирующая боль, чувствительность зуба при прикосновении, отек и покраснение десны, появление гнойника или абсцесса. Важно обратиться к стоматологу при первых признаках заболевания, чтобы предотвратить тяжелые последствия.

Периодонтит и пародонтит

К последствиям некачественного лечения заболеваний пульпы, то есть эндодонтического лечения, относятся воспалительные процессы в тканях, окружающих зуб. При этом инфекция проникает из канала в более глубокие слои, вызывая разрушение костной ткани, которая удерживает зуб. Воспаление может распространиться далее в кость и мягкие ткани, спровоцировать серьезные инфекционные состояния (периостит, флегмоны), которые в итоге приводят к многочисленным проблемам.

Перфорация дна полости зуба или корня

Это отверстие искусственного происхождения, которое появляется в результате манипуляций врача. Как правило, такая проблема возникает при отсутствии визуального контроля за проведением процедур, например, при лечении без использования микроскопа.

Перелом корня зуба

Это может случиться из-за истончения стенок во время манипуляций на этапе лечения каналов. Обычно переломы корня происходят при агрессивной обработке твердых тканей и слишком сильном механическом воздействии. Частой причиной травматизации является также несоблюдение методики лечения, когда имеются показания к протезированию.

Как избежать последствий некачественного лечения зубов

Все эти осложнения часто приводят к потере зуба. Конечно, современная стоматология уже придумала выход из критической ситуации. Это имплантаты, которые с успехом возвращают людям великолепную улыбку и полноту жизни. Однако исправление серьезных проблем, связанных с некачественным лечением зубов, является долгим и дорогостоящим процессом. Дополнительные визиты к стоматологу, проведение сложных процедур и восстановление поврежденных тканей, как правило, требуют значительных временных и финансовых затрат.

Чтобы избежать опасностей и последствий некачественного лечения зубов, важно обращаться к опытным и квалифицированным специалистам. Регулярная и своевременная профилактика, осуществляемая на высоком профессиональном уровне, играет важную роль в поддержании здоровья зубов и десен.

Поэтому рекомендуется периодически посещать стоматолога для плановых осмотров и гигиенической чистки зубов, чтобы как можно раньше выявить проблемы и начать лечение.

27 января 2024, 21:31
Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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