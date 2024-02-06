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Вторник 6 февраля

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Как навсегда избавиться от прыщей: секреты чистой кожи

Как навсегда избавиться от прыщей: секреты чистой кожи
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Акне и следы от прыщей отравляют жизнь не только молодым, но и людям в возрасте.

В самом начале борьбы за чистую кожу важно определить, какая причина появления прыщей. Подобный подход поможет подобрать средства, которые эффективно будут влиять на источник проблемы, напоминает Ридлайф.ру.

После изучения результатов анализов, необходимо приступить к лечению. Не исключено, что потребуется корректировка питания или образа жизни. При этом существуют общие правила борьбы с прыщами:

  • Лечение антибиотиками следует проводить только под наблюдением врача.
  • Ежедневно следует, как минимум, два раза тщательно очищать кожу специальными средствами.
  • Салициловая кислота помогает не только очищать, но и снимать ороговевший слой.
  • Азелаиновая кислота отлично справляется со следами после акне.
  • Воспаление снимают таблетки. Их прием следует согласовать с врачом.


Примечательно, что ученым не удалось определить эффективность в борьбе за чистую кожу следующих средств и процедур: светотерапия, химический пилинг, лазер.

6 февраля 2024, 02:15
Девушка. Фото: © Andrey Arkusha\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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