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Пятница 17 ноября

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Сухость и раннее старение: врач разочаровала любителей хозяйственного мыла

Сухость и раннее старение: врач разочаровала любителей хозяйственного мыла
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Известное с советских времен средство, оказывается, нельзя использовать постоянно. Специалист рассказал, чем опасно применение хозяйственного мыла.

Бытует мнение, что хозяйственное мыло не содержит вредных примесей. Якобы его использование позволит избавиться от кожных высыпаний, побороть перхоть и надолго сохранить чистоту. Более того, средство используют для обработки мозолей и ускорения заживления трещин. По мнению врачей, подобное применение допускать не стоит. Почему? Ответ публикует интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В составе хозяйственного мыла много щелочи, поэтому кожные высыпания могут подсыхать. Происходит это из-за фактического уничтожения липидного слоя. Через некоторое время прыщи вернутся в большем количестве. Об этом пишет канал 360. Пересушивает средство и кожу головы, поэтому не рекомендуется использовать его для мытья.

"Кислотно-щелочной баланс кожи – 5,5. Мыло же в разы жестче. Его кислотно-щелочной баланс – 9-11. Все это приводит к сухости и стянутости, высыпаниям и раннему старению", — рассказала врач Зарема Тен.

Можно сделать вывод, хозяйственное мыло не обладает чудодейственными свойствами. лучше всего использовать его по прямому назначению: стирка вещей, уборка. Помните, что лучше всего нет допускать контакта с открытыми участками кожи. Надевайте перчатки и соблюдайте стандартные меры безопасности.

17 ноября 2023, 08:09
Руки в мыле. Фото: © Alexei Gyngazov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
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