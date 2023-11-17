Сухость и раннее старение: врач разочаровала любителей хозяйственного мыла

Бытует мнение, что хозяйственное мыло не содержит вредных примесей. Якобы его использование позволит избавиться от кожных высыпаний, побороть перхоть и надолго сохранить чистоту. Более того, средство используют для обработки мозолей и ускорения заживления трещин. По мнению врачей, подобное применение допускать не стоит. Почему? Ответ публикует интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
В составе хозяйственного мыла много щелочи, поэтому кожные высыпания могут подсыхать. Происходит это из-за фактического уничтожения липидного слоя. Через некоторое время прыщи вернутся в большем количестве. Об этом пишет канал 360. Пересушивает средство и кожу головы, поэтому не рекомендуется использовать его для мытья.
"Кислотно-щелочной баланс кожи – 5,5. Мыло же в разы жестче. Его кислотно-щелочной баланс – 9-11. Все это приводит к сухости и стянутости, высыпаниям и раннему старению", — рассказала врач Зарема Тен.
Можно сделать вывод, хозяйственное мыло не обладает чудодейственными свойствами. лучше всего использовать его по прямому назначению: стирка вещей, уборка. Помните, что лучше всего нет допускать контакта с открытыми участками кожи. Надевайте перчатки и соблюдайте стандартные меры безопасности.