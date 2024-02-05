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Три причины увеличить в рационе количество продуктов с клетчаткой

Три причины увеличить в рационе количество продуктов с клетчаткой
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Такое питание поможет предотвратить риск развития серьезных заболеваний.

Клетчаткой называют компонент продукта, который представляет собой жесткие волокна. Человеческий организм не способен их вырабатывать. Состав клетчатки может быть разным. Он зависит от конкретного продукта. Важно помнить, что этот компонент помогает организму нормально функционировать и снижать риск развития ряда серьезных заболеваний.

Сахарный диабет

Употребление продуктов, богатых клетчаткой, помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови. По сути, происходит замедление всасывания сахара в кровь. Рекомендуется включать в рацион пищу, содержащую клетчатку, и больным диабетом, и тем, кто проводит профилактические мероприятия по недопущению развития недуга.

Болезнь Гентингтона

Тяжелейшее нейродегенеративное заболевание. Человек испытывает невероятные трудности: непроизвольно сокращаются мышцы рук, ног, лица. Недуг наследственный, но продукты с клетчаткой, как пишет Ридлайф.ру, способны отсрочить начало проявлений симптомов.

Заболевания ЖКТ

Продукты с клетчаткой помогают минимизировать риск развития крайне опасных недугов. Среди них и онкологические болезни, и профилактика запоров, и другие. Для нормальной работы организма рекомендуется ежедневно включать в рацион клетчатку.

5 февраля 2024, 01:45
Открытый холодильник. Фото: © Victor Lisitsyn\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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