Раскрыто еще одно полезное свойство обычного томатного сока

Рассказываем, почему продукт обязательно следует включить в рацион.

Ученым удалось выяснить, что в геноме томата имеются определенные антимикробные пептиды. Они способны, как сообщает телеканал "360", предотвращать серьезные заболевания. Для профилактики кишечных заболеваний, в том числе сальмонеллеза, рекомендуется чаще употреблять в пищу помидоры. В овоще также содержится большое количество полезных витаминов и микроэлементов. Более того, при регулярном употреблении снижается риск развития инфарктов и образования тромбов.

"Царьград" уточняет, что томатный сок лучше усваивается организмом. По этой причине для здоровья пищеварительного тракта в рацион можно добавлять и его. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает, что ни томатным, ни любым другим соком нельзя запивать таблетки и витамины. Лучше для этих целей использовать обычную воду.

Помидоры и продукты, которые их содержат, нельзя есть людям с некоторыми недугами. Среди них мочекаменная болезнь, патологии суставов и подагра. В таких случаях овощ может спровоцировать обострение.