Анестезиолог рассказал, как поднимать тяжести и не сорвать спину

54-летняя Буланова вышла замуж Тесты Галкин* остался иноагентом по решению суда Игры Сонник

Топ новостей недели

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенсаМуж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса

Лента новостей

Суббота 3 июня

04:13Эстетист, косметолог или дерматолог? Выбираем правильного специалиста 02:18Анестезиолог рассказал, как поднимать тяжести и не сорвать спину 00:05Виртуальная зависимость: как привить ребенку здоровое отношение к интернету? 22:28Хотели убить: Разин сообщил о спланированном покушении 21:38Отпуск в Арктике: чем туристов привлекает Русский Север 21:30Может спасти жизнь: почему светоотражатель незаменим в дождливые вечера 21:08Буланова шокировала грустным видом на собственной свадьбе 20:30Солнцев влез в драку на съемках рекламы 20:00Не Матвеев: Боярская показала любимого мужчину 19:17Лицо стало старше: что натворила с собой Сара Джессика Паркер 18:40"Оргазм помогает жить дольше": врач Соловьев поделился научным открытием 18:20Сможет ли Роман Костомаров вернуться на лед? Таролог бьет тревогу 18:00Дорогая машина и экзотический тур: Алена Кравец похвасталась подарками в день рождения 17:40"В праве ли мы осуждать?": в отношениях Джигурды с женой есть загвоздка 17:20Как отказ снять статус иноагента повлияет на жизнь Пугачевой и Галкина* 16:59Жена рассказала о состоянии Никиты Михалкова 16:40Диетолог предупредил дочь Агутина об опасных последствиях 16:20"Не афиширую личную жизнь": Бородина прокомментировала информацию о новом романе 16:00Юрист предупредил россиян о новой схеме мошенничества в сфере ЖКХ 15:40Краснодар лучше всего обеспечен жильем 15:20Куда сходить в Москве: афиша с 3 по 11 июня 15:20"Какие чудесные!": Зудина показала архивный снимок с Табаковым 15:00"Первый выпускной": Орбакайте поздравила дочь с важным событием 14:40Ипотека с низким первым взносом подорожает 14:20Алферова осудила Васильеву за слова о домогательствах на работе 14:00Татьяна Буланова подтвердила новости о своей свадьбе 13:40Как 83-летнему Аль Пачино удается поддерживать мужское здоровье 13:20Озвучена примерная стоимость роскошного юбилея Наташи Королевой 13:00Очень талантлив: сын Киркорова создал модную коллекцию 12:40Дочь рассказала о состоянии больного деменцией Брюса Уиллиса 12:20Наталья Бочкарева раскрыла пол третьего ребенка 11:40Как и когда можно отказаться от доли в недвижимости 11:20Анфиса Чехова воссоединилась с экс-супругом ради дня рождения сына 11:14Маленькие квартиры прибавили в стоимости 11:00Избавь мужа от рюмки и тюрьмы: чему молятся женщины на чудотворной могиле Талькова 10:20Павел Прилучный поцеловал на людях Наталью Рудову 10:00Подписчики раскритиковали жену Прилучного из-за бутылочки для кормления 09:40Почему опасно оставлять квартиру с открытыми окнами 09:20Похорошевшая после срыва концертов МакSим показала редкий кадр с дочками 09:00Раби Азриэль: в седобородом равине из синагоги не сразу узнали качка Шифрина 08:20Обморок может свидетельствовать о серьезных патологиях – предупреждает врач 08:00Не поднимать руку: как правильно решить конфликт с ребенком 06:07Какие качества делают женщин хорошими боссами – ответила нейросеть 04:23Как спастись от летней жары: выбираем идеальный вентилятор 02:34"Можно решиться на смелый шаг": названы самые удачные дни лета 00:11Кинокритик оценил ремейк фильма "Русалочка" 23:23Умерла звезда кино СССР Людмила Цветкова: что известно о прощании 21:57Гороскоп на июнь 2023 года для всех знаков зодиака 21:26Внук Пугачевой отправился в Голливуд 20:07Выходные на природе: спальные мешки и туристические палатки задают настроение
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Анестезиолог рассказал, как поднимать тяжести и не сорвать спину

Анестезиолог рассказал, как поднимать тяжести и не сорвать спину
87

Эксперт раскрыла специальную технику, которая поможет сберечь тело и здоровье.

Травмирование спины при подъеме тяжелых предметов – явление довольно частое. Многие сталкиваются с этой проблемой и даже не подозревают, что ее можно было бы легко избежать. Достаточно лишь помнить и соблюдать несложные правила.

Специалист по лечению острой и хронической боли, анестезиолог ЦКБ РЖД-Медицина Антон Гришин рассказал, как не сорвать спину при подъеме тяжестей. Эксперт посоветовал поднимать вес при помощи ног, не сгибая спину, пишет RT.

Гришин раскрыл инструкцию, которой необходимо следовать, чтобы избежать проблем со спиной. По словам специалиста, подъем тяжестей следует осуществлять с прямой спиной из положения на корточках, выставив одну ногу вперед. Тяжелые предмет при этом должен находиться как можно ближе к телу. Также эксперт подчеркнул, что при подъеме груза нельзя отклоняться назад и скручивать туловище.

Анестезиолог рассказал, что очень важно не забывать распределять нагрузку. Например, после похода в магазин не стоит нести все купленное в одной руке. Необходимо разложить предметы в разные сумки и убедиться, что их вес примерно одинаковый. Также, по словам эксперта, нужно соблюдать определенные правила во время работы на огороде.

"Копая огород, не набирайте в лопату большое количество земли, лучше увеличьте кратность. Пропалывать грядки следует либо на корточках или коленях, либо сидя на лавочке", – предупредил Гришин.

3 июня 2023, 02:18
Фото: Pfl?gler Photo via www.imago-ima/ www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Газета.ру✓ Надежный источник

По теме

Обморок может свидетельствовать о серьезных патологиях – предупреждает врач

Эстетист, косметолог или дерматолог? Выбираем правильного специалиста

Эстетист, косметолог или дерматолог? Выбираем правильного специалиста
Каждую проблему с кожей должен решать отдельный специалист Почти каждая женщина рано или поздно задумывается о походе в салон красоты, чтобы сделать уход, чистку или уколы красоты.

"Оргазм помогает жить дольше": врач Соловьев поделился научным открытием

"Оргазм помогает жить дольше": врач Соловьев поделился научным открытием
Геронтолог обнародовал результаты экспериментов. По его словам, оргазмы имеют уникальное влияние на человеческий организм. В ходе исследований ученые выяснили, что мужчины могут прожить дольше на восемь лет, если получают примерно 700 оргазмов в год.

Обморок может свидетельствовать о серьезных патологиях – предупреждает врач

Обморок может свидетельствовать о серьезных патологиях – предупреждает врач
Специалист предупредила об опасности внезапных обмороков и перечислила проблемы, о которых они могут свидетельствовать. Неожиданный обморок – серьезный звоночек, на который ни в коем случае не стоит закрывать глаза.

Как летом предотвратить кишечную инфекцию у ребенка – рекомендация терапевта

Как летом предотвратить кишечную инфекцию у ребенка – рекомендация терапевта
Врач дала наказ родителям, которые заботятся о здоровье детей. В теплое время года возрастает риск подхватить кишечную инфекцию. Портал NEWS.

Как свежевыжатый сок защитит от опасных заболеваний?

Как свежевыжатый сок защитит от опасных заболеваний?
Врачи рассказали о том, какие свежевыжатые соки стоит употреблять, если вы склонны к повышенному давлению. Свежевыжатые соки, которые многие захотели списать со счетов после того как стало известно об их вреде, кажется, только что были реабилитированы.

Выбор читателей

01/06ЧтвУмерла звезда кино СССР Людмила Цветкова: что известно о прощании 01/06ЧтвКиркоров ошарашил публику жесткой издевкой над Басковым 01/06ЧтвКараулова, Подольская, Костюшкин: звезды привели детей в зоопарк ради гималайского медведя 01/06ЧтвКак выглядит могила разругавшегося перед смертью с дочкой Михаила Пуговкина 01/06ЧтвВнук Пугачевой отправился в Голливуд 01/06ЧтвВ Сети распустили слух об обмане Бони: на самом деле живет не в Монако