Анестезиолог рассказал, как поднимать тяжести и не сорвать спину

Эксперт раскрыла специальную технику, которая поможет сберечь тело и здоровье.

Травмирование спины при подъеме тяжелых предметов – явление довольно частое. Многие сталкиваются с этой проблемой и даже не подозревают, что ее можно было бы легко избежать. Достаточно лишь помнить и соблюдать несложные правила.

Специалист по лечению острой и хронической боли, анестезиолог ЦКБ РЖД-Медицина Антон Гришин рассказал, как не сорвать спину при подъеме тяжестей. Эксперт посоветовал поднимать вес при помощи ног, не сгибая спину, пишет RT.

Гришин раскрыл инструкцию, которой необходимо следовать, чтобы избежать проблем со спиной. По словам специалиста, подъем тяжестей следует осуществлять с прямой спиной из положения на корточках, выставив одну ногу вперед. Тяжелые предмет при этом должен находиться как можно ближе к телу. Также эксперт подчеркнул, что при подъеме груза нельзя отклоняться назад и скручивать туловище.

Анестезиолог рассказал, что очень важно не забывать распределять нагрузку. Например, после похода в магазин не стоит нести все купленное в одной руке. Необходимо разложить предметы в разные сумки и убедиться, что их вес примерно одинаковый. Также, по словам эксперта, нужно соблюдать определенные правила во время работы на огороде.

"Копая огород, не набирайте в лопату большое количество земли, лучше увеличьте кратность. Пропалывать грядки следует либо на корточках или коленях, либо сидя на лавочке", – предупредил Гришин.

