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Пятница 12 мая

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Чем опасна излишняя чистоплотность: объяснил психотерапевт

Чем опасна излишняя чистоплотность: объяснил психотерапевт
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Экспертное мнение.

Нас с детства учат, что руки нужно мыть перед приемом пищи, после прогулки и туалета. Со временем данный процесс превращается в привычку, которая позволяет сохранить здоровье. Однако порой мытье рук может привести к негативному эффекту.

На самом деле страх перед микробами, равно как и перед заболеваниями вполне естественен для человека, поэтому нет ничего плохого в том, чтобы соблюдать нормы гигиены. Однако страх может перерасти в фобию и тогда мытье рук превращается в бесконечный процесс.

Человек не просто ради здоровья моет руки по 20 раз в день, они еще и начинает бояться прикосновений к различным поверхностям, а также контактов с другими людьми. Чем опасна излишняя чистоплотность, объяснила психотерапевт Людмила Тарановская.

В интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" она подчеркнула, что избыточная чистоплотность бьет по здоровью, потому что приводит к постоянной тревожности и стрессу, который уже сказывается на других функциях организма.

Кроме того, как отметила эксперт, страдает не только ментальное здоровье, но и социальная жизнь человека, избегающего близких контактов. На физическом уровне патологический страх перед микробами может приводить к тошноте, аритмии, головокружению и другим симптомам.

Безусловно, в при таком состоянии необходимо обратиться к специалисту. Для сохранения здоровья применяется когнитивно-поведенческая терапия, ведь постоянное мытье рук может считаться ОКР.

12 мая 2023, 02:27
Фото: pixabay.com
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

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