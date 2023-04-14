Нарколог раскрыл смертельную опасность алкоголя и сигарет

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ради этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарокРади этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарок Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ногАгония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног "Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова Аж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеруАж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеру

Лента новостей

Пятница 14 апреля

06:22Нарколог раскрыл смертельную опасность алкоголя и сигарет 04:19Царская паска: пошаговый рецепт приготовления главного блюда на Пасху 02:19Теперь официально: Букингемский дворец объявил о расставании принца Гарри и Меган Маркл 00:30Чем опасны покупные пельмени: объяснил диетолог 21:594 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас 20:57"Это невероятно": увидевшая Костомарова Навка сорвалась на крик 19:52"Ей 18": плюнувший на жену 45-летний Бероев спутался с молодой красоткой 18:44Помогу родной Украине: Ротару продает крымскую недвижимость за два с лишним миллиарда 18:37"Пугачева открывает гастрольный тур": Примадонна возвращается на сцену с новой программой 17:50"Выходят за грани": сыгравший "холопа" Милош Бикович горячо ласкает невесту под камерами 17:00Умерла "британская Коко Шанель": не стало создательницы мини-юбок Мэри Куант 16:40В Подмосковье открылась выставка "Человек. Земля. Вселенная" 16:20Город-призрак в недрах Пермского края стал экскурсионным 16:00"Отказ от еды, тошнит кровью": Малышку родившей Орловой увезли в больницу с опасным диагнозом 15:40В Москве пенсионерку придавило световым оборудованием во время съемок фильма 15:20Ждет суд: Устроившая разврат перед толпой Волочкова по уши вляпалась 15:00Конец истории: Пойманный с молоденькой актрисой Богомолов сбежал от Собчак 14:40Полиция задержала угрожавшего убийством семейной паре в метро мужчину 14:20Снова третье сентября? Шуфутинский объявил о дуэте с SHAMAN 14:20"Ей нужно время": где скрывается рискующая загреметь за решетку Ахеджакова 14:00Проболтавшуюся об изменах экс-мужа Бородину поймали на лжи: Страшнейшая подлость! 13:40"Подключил все свои связи": названа причина возвращения в Россию оскандалившегося Урганта 13:20Давно болен и не отдает себе отчет: Куда дели настоящего Киркорова? 13:00"Животное": Скрытная Долина выдала грязную подноготную жизни с бывшим мужем 12:40"Тошнит от нее": женатого Крюкова перекосило от навязывающейся даром Бузовой 12:20Как обезопасить себя от мошенников при покупке недвижимости 12:00Самые доступные новостройки ТиНАО 11:40Вид обколотой Ортман поразил работающего в спецслужбах мужа 11:20За три года новостройки подорожали на 82% 11:00"Нет простых рецептов": как лучше инвестировать в недвижимость 10:40Совсем другой человек: кого выводят в свет вместо Киркорова? 10:20Вскрылись детали интима спутавшегося с молодухой 90-летнего Киркорова: Ни в чем себе не отказывает 10:00"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок 09:40Как мошенники обманывают россиян при помощи поддельных документов 09:20Услуги ЖКХ, субсидии, ипотека: с 1 мая россиян ждут нововведения 09:00Родившая втайне молодая жена Петросяна предъявила младенца: Девочка 08:45Как Караченцов мог крутить роман на стороне на протяжении 23 лет: Поргина осталась в дураках? 08:20Упражнение для миллионеров: психолог раскрыл россиянам секрет успеха 08:00В Подмосковье не хватает больших квартир 06:03Какие продукты можно есть перед сном: рассказал диетолог 04:39Стало известно последнее желание Глаголевой перед смертью: Не понимал, что происходит 02:20Спрос на жилье в Новой Москве упал на 45% 00:05Безопасно ли красить пасхальные яйца вином: объяснил шеф-повар 22:18Возвращение блудного сына: гражданин Израиля Ургант появился в Москве у Эрнста 21:54"Завещание у нотариуса": потерявшая мать Пересильд урвала несметное богатство 21:21"Без трусов прекрасна": взявшая толстый ствол Волочкова развлеклась на камеру 21:02"Сердце остановилось": Пугачева похоронила свою кровиночку 19:31"Это мое": певец SHAMAN стал многодетным отцом 19:00Старт, и ракеты вперед! Настоящие артефакты ракетно-космической техники 18:17Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Нарколог раскрыл смертельную опасность алкоголя и сигарет

Нарколог раскрыл смертельную опасность алкоголя и сигарет
118

Эксперт призвал отказаться от вредных привычек.

В центральной части России началась активная фаза цветения растений. В весенний сезон цветы представляют особую опасность для людей, страдающих от аллергических заболеваний. Однако для курильщиков и любителей горячительных напитков риски еще более серьезные, ведь алкоголь и сигареты могут усилить симптомы недуга.

Об это рассказал психиатр-нарколог Виталий Холдин. Как отмечает телеканал "360", эксперт призвал россиян отказаться от вредных привычек хотя бы на период активного цветения.

Конечно, аллергическую реакцию можно контролировать с помощью лекарственных средств, однако если запустить болезнь, то она может привести к летальному исходу. В этом случае алкоголь и сигареты лишь усиливают смертельную опасность.

Важно помнить, что некоторые лекарственные средства нельзя сочетать со спиртосодержащими продуктами. Поэтому у любителей алкоголя возникнут серьезные проблемы, если у них также есть аллергия на пыльцу. По словам нарколога, первое усиливает симптомы второго.

Набольшую опасность представляют красное вино и пиво. В них содержатся сульфиты, которые могут вызвать приступы у астматиков, уверен специалист. А сигареты, по его словам, повышают риски возникновения ринитов и дерматитов.

Эксперт напомнил о необходимости мыть лицо и руки, проводить дома влажную уборку, а также принимать назначенные медиками лекарства. Отказ от алкоголя и сигарет, а также строгое соблюдение правил помогут минимизировать риски в весенний период.

14 апреля 2023, 06:22
Фото: pixabay.com
Телеканал 360✓ Надежный источник

По теме

Диетолог составил для россиян весенний рацион

Врач рассказала, как искусственный интеллект помогает медикам ставить диагноз

Врач рассказала, как искусственный интеллект помогает медикам ставить диагноз
Нейросети позволяют сократить время постановки диагноза и оперативно начать лечение. Нейросети используются во всех взрослых поликлиниках Москвы.

Хлеб – всему голова: как выбрать качественный продукт

Хлеб – всему голова: как выбрать качественный продукт
Купить вкусный хлеб не составит труда, если следовать некоторым правилам. Редакция сайта URA.

Какие советы пластических хирургов часто нарушают пациенты и потом жалеют?

Какие советы пластических хирургов часто нарушают пациенты и потом жалеют?
Многие из нас уверены: нет ничего страшного в том, чтобы на приёме поведать доктору не обо всех особенностях своего здоровья или не обратить внимания на ту или иную рекомендацию, сочтя ее бесполезной и необязательной.

В семье не без урода: какие шоколадки хуже остальных

В семье не без урода: какие шоколадки хуже остальных
Шоколадки – источник быстрых углеводов и энергии, однако далеко не всегда они полезны. Магазинные полки ломятся от десертов на любой вкус, а шоколадки традиционно выкладывают и на кассовых зонах, чтобы покупатель не забыл себя порадовать.

"Вплоть до летального исхода": ветеринар заявил о важности обработки питомцев от клещей

"Вплоть до летального исхода": ветеринар заявил о важности обработки питомцев от клещей
Ветеринарный врач предупредил владельцев домашних животных об опасности укусов клещей. Вся природа просыпается весной.

Выбор читателей

12/04Срд"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации 12/04СрдАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 12/04СрдПлюнул на звездную бабушку: Никита Пресняков объявил о возвращении в Россию 13/04Чтв"Это невероятно": увидевшая Костомарова Навка сорвалась на крик 13/04ЧтвРодившая втайне молодая жена Петросяна предъявила младенца: Девочка 12/04Срд"Без трусов прекрасна": взявшая толстый ствол Волочкова развлеклась на камеру