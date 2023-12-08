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Пятница 8 декабря

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Названы пять провоцирующих деменцию факторов

Названы пять провоцирующих деменцию факторов
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Прогрессирующий синдром деградации способности взаимодействовать с окружающим миром – тяжелейшее испытание и для человека, и для его близких. названы факторы, которые провоцирует раннее развитие деменции.

Каждый год миллионы людей узнают о неутешительном диагнозе. Деменцию невозможно вылечить, можно лишь предотвратить ее раннее развитие. Телеканал "360" сообщает, какие факторы влияют на ранее появление недуга.

  • Возраст. Лица старше 65 лет находятся в зоне особого внимания. В этом возрасте важно обращать внимание на первые признаки развития заболевания, чтобы минимизировать риск негативного развития ситуации.
  • Наркотики. Прием запрещенных препаратов, а также лекарств с сильным токсическим воздействием также способны увеличить риск развития деменции.
  • Одиночество. Пожилые люди, которые живут без близких, родственников и мало контактируют с окружающими, на 50% больше подвержены серьезному заболеванию.
  • Курение. Длительная интоксикация организма вредными веществами негативно воздействуют и на мозг. Отмечается, что у курильщиков риск заболевания выше.
  • Ожирение. Избыточный вес – показатель нарушения обмена веществ и неправильно выстроенного образа жизни. Он также является негативным фактором, из-за которого возможно появление дегенеративных процессов мозга.

Для того, чтобы снизить риск развития деменции, следует отказаться от употребления алкоголя, наркотиков и табака. рекомендуется больше общаться, гулять, заниматься любимым хобби и физической культурой.

8 декабря 2023, 10:18
Пожилые женщины. Фото: © Svetlana Vozmilova\ Global Look Press/www.globallookpress.com
Лента.ру• Требует проверки

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