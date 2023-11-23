Обнаружено новое полезное свойство кофейной гущи

Напиток любят и ценят сотни людей. При этом, как оказалось, не все свойства кофе были изучены.

Одна-две чашки кофе в день помогают уменьшить риск развития болезней сердечно-сосудистой системы. Это известно давно, равно как и уникальная способность напитка стабилизировать пониженное артериальное давление. Ученым также удалось выяснить, что кофейная гуща содержит в составе углеродные квантовые точки, как пишет портал Ридлайф.ру.

Обнаруженные точки напрямую воздействуют на свободные радикалы, уменьшая их активность. Данные вещества в большом количестве содержатся в кофейной гуще, ранее ученые этого не предполагали. Указанные процессы помогают защитить мозг от серьезных нейродегенеративных заболеваний, улучшают память и речь.

В настоящее время открытие стало отправной точкой для создания лекарства от болезни Альцгеймера. При данной разновидности деменции происходит регресс основных функций головного мозга. Люди не в состоянии ориентироваться в пространстве, невнимательны и безразличны к происходящему вокруг.