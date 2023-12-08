ТОП-3 опасных для печени продукта: они разрушают орган

Важно с ранних лет учиться правильно питаться. Рацион должен состоять из тех продуктов, которые не вредят организму. Рассказываем, какие привычные еда и напитки могут разрушить печень.

Печень – важнейший орган, от здоровья которого зависит общее состояние человека. Она помогает проводить обмен веществ, влияет на процесс свертываемости крови, накапливает источник энергии. Еда и напитки оказывают на этот орган непосредственно воздействие. Телеканал "360" сообщает, как питаться, чтобы не навредить печени. Важно отказаться от употребления следующего:

Алкогольные напитки. Входящие в напиток элементы провоцируют фиброз печени. систематическое пьянство в конечном итоге приводит к циррозу и последующему разрушению тканей.

Жирные продукты. RT напоминает, что вредными для печени являются виды мяса, содержащие большое количество животного жира: баранина, свинина, утка.

Переизбыток продуктов, содержащих фруктозу. Лучше отдать предпочтение несладким ягодам и овощам.

Важно составлять меню таким образом, чтобы не превышать норм потребления сахара, соли и животных жиров, поясняет "Царьград". При появлении тянущих, ноющих болей справа под диафрагмой, следует незамедлительно обратиться к врачу. подобным образом печень может сигнализировать о сбоях работы.