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Пятница 8 декабря

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Одиночество: чем полезно желание побыть без общества

Одиночество: чем полезно желание побыть без общества
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Ученым удалось выяснить, что в ряде случаев нахождение вне социума может быть полезно. разбираемся вместе, когда можно расслабиться, а в каких случаях одиночество – тревожный звоночек.

Исследования, проводимые учеными в Англии, помогли установить наличие взаимосвязи между одиночеством и уровнем стресса. В рамках эксперимента изучалось состояние людей в возрасте старше 35 лет. Подбирались личности, которые захотели больше времени проводить в одиночестве по собственному желанию, пишет портал Ридлайф.ру.

По результатам работы исследователей удалось установить, люди, выбравшие одиночество сознательно, дало ощущение счастья, радости и снизило стресс. Важно понимать, что время вне социума, которое образовалось без желания человека, действует на организм пагубно. В таких случаях развивается тревожное расстройство, ухудшается настроение и повышается уровень гормона стресса.

Из работы ученых можно сделать вывод: если хочется побыть в одиночестве, не отказывайте себе в таком удовольствии. Насторожить должно лишь наличие симптомов, указывающих на начало депрессии. Среди них: нарушение сна, снижение аппетита, ощущение собственной никчемности. В таком случае следует обратиться к специалистам.

8 декабря 2023, 02:34
Собака. Фото: © Alexander Legky\Global Look Press/www.globallookpress.com
Ридлайф.ру• Требует проверки

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