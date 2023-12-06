Уже в России: кому стоит опасаться микроплазменной пневмонии

Микроплазменная пневмония крайне опасна для некоторых категорий граждан. Болезнь развивается стремительно, но ее начало не всегда заметно. Симптомы начинают проявляться, когда инфекция уже закрепилась в организме, предупреждает телеканал "360".
Клиническая картина течения заболевания и в России, и в других странах схожа. При этом, как сообщает "Царьград", в Китае заявили о критическом числе зараженных людей. Опасаются, что новое заболевание начнет развиваться по сценарию коронавируса.
RT напоминает, что наиболее высок риск заболевания и развития тяжелых осложнений у лиц пожилого возраста, детей и людей с хроническими заболеваниями. Симптомы болезни могут быть следующими:
- Сухой кашель.
- Ощущение першения в горле.
- Головная боль.
- Температура тела выше 38 градусов.
- Тошнота.
Граждан убедительно просят не заниматься самолечением. Важно своевременно обращаться к врачу. Специалист не только назначит анализы, но и поможет подобрать эффективные лекарства.