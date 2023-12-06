Уже в России: кому стоит опасаться микроплазменной пневмонии

Заболевание выявлено на территории нашей страны. Врачи рассказали, кому следует срочно предпринимать меры профилактики

Микроплазменная пневмония крайне опасна для некоторых категорий граждан. Болезнь развивается стремительно, но ее начало не всегда заметно. Симптомы начинают проявляться, когда инфекция уже закрепилась в организме, предупреждает телеканал "360".

Клиническая картина течения заболевания и в России, и в других странах схожа. При этом, как сообщает "Царьград", в Китае заявили о критическом числе зараженных людей. Опасаются, что новое заболевание начнет развиваться по сценарию коронавируса.

RT напоминает, что наиболее высок риск заболевания и развития тяжелых осложнений у лиц пожилого возраста, детей и людей с хроническими заболеваниями. Симптомы болезни могут быть следующими:

Сухой кашель.

Ощущение першения в горле.

Головная боль.

Температура тела выше 38 градусов.

Тошнота.

Граждан убедительно просят не заниматься самолечением. Важно своевременно обращаться к врачу. Специалист не только назначит анализы, но и поможет подобрать эффективные лекарства.