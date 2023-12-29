Три условия сохранения красивой фигуры во время новогодних праздников

Традиционно в нашей стране первый день года принято встречать обильными и очень калорийными угощениями. Рассказываем, как не испортить праздник и фигуру.

Для того, чтобы после завершения новогодних каникул не пытаться экстренно скинуть лишний вес, необходимо задумываться о рационе питания заранее. В нашей стране все еще сильна традиция, согласно которой застолье обильное, а угощения невероятно калорийные. Опросы показали, около трети сограждан набирают не менее килограмма. Gazetametro.ru делится секретами сохранения прекрасной фигуры в новогодние праздники.

Диета после застолья

Так называемые "разгрузочные дни" – огромная ошибка тех, кто хочет сохранить привлекательные формы. Не стоит лишать себя еды после ночных перееданий. Подобное поведение может спровоцировать расстройство пищевого поведения. Лучше постепенно стабилизировать график приема еды.

Страх утилизации

Если не удалось правильно рассчитать количество еды, то остатки необходимо выбрасывать. худшим решением станет желание все доесть. Часто подобное случается в первые дни года, когда пищи осталось много, а готовить что-то свежее лень. Не бойтесь выбросить старые угощения, особенно с обильным количеством майонеза.

Большие перерывы в приеме пищи

Если есть больше, но реже, то лишние килограммы точно не уйдут. Организм перестанет понимать, в какой момент делать запас, поэтому начнет сохранять ценные вещества, откладывая их в животик и бочка.

Планируя проведение новогодних праздников, уделите особое внимание прогулам, играм на свежем воздухе и обязательно соблюдайте режим сна и бодрствования. Все это поможет сохранить здоровье после зимних каникул.