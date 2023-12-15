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Установлено неожиданное свойство раннего завтрака

Установлено неожиданное свойство раннего завтрака
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Прием пищи после пробуждения невероятно важен для здоровья организма. Рассказываем, что лучше всего съесть с утра, чтобы весь день чувствовать бодрость и энергию.

Ученые провели ряд исследований и установили неожиданное свойство завтрака. Оказалось, что ранний прием пищи в несколько раз снижает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Наблюдение проводилось, как пишет портал Ридлайф.ру, среди мужчин и женщин со средним возрастом 42 года.

После наблюдений и исследований сделан вывод. Согласно ему, любящие ранний завтрак меньше других страдали от проблем с сердцем. При этом каждый час задержки приема пищи с утра увеличивает вероятность возникновения недугов на 6%. По этой причине есть в 6 утра намного полезнее, чем в 7 и 9.

Отмечается, что не менее важным является и рацион питания. На завтрак лучше всего есть каши без сахара, яйца, мюсли, хлеб цельнозерновой, молочные продукты. Лучше отказаться от быстрых углеводов в виде хлопьев, не есть с утра выпечку, сырые овощи и цитрусовые фрукты.

15 декабря 2023, 01:42
Завтрак. Фото: © Alexander Legky\ Global Look Press/www.globallookpress.com
Ридлайф.ру• Требует проверки

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