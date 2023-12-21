Названо безопасное количество сахара для школьников

Новогодние праздники часто ассоциируются с вкусными подарками. Врачи рассказали, сколько можно есть ребенку конфет, чтобы не навредить здоровью.

Детский организм очень восприимчив к большому количеству сахара. Он может нанести огромный вред здоровью, оставив отпечаток на всю жизнь. По этой причине важно ограничить количество конфет, которые ребенок съедает за один день, напоминает телеканал "360".

Необходимо учитывать именно количество сахара, который содержится в сладостях, а не число конкретных конфет, поясняют специалисты по питанию. Рекомендации следующие:

В возрасте 2-3 – до 13 г. сахара.

В возрасте 4-8 – до 16 г. сахара.

В возрасте 9 – 13 – до 25 г. сахара.

В возрасте 14 – 18 – до 30 г. сахара.

Напомним, что сейчас здоровье подрастающего поколения – важнейшая задача государства. Ранее, как пишет интернет – издание "Подмосковье сегодня", законотворцы предложили ввести единый стандарт для детских сладких подарков. реализация инициативы поможет исключить из рациона вредные продукты, заменив их на полезные и безопасные. Пока предложение находится на стадии рассмотрения.