Выяснилась главная опасность длительного кашля

Важно помнить, что кашель – только симптом. Необходимо выяснять причину и бороться именно с ней, не теряя времени.

Длительный кашель изматывает организм во время болезни. При этом важно понимать, что важно понимать причину его возникновения, сообщает телеканал "360".

Сейчас распространяется микроплазменная инфекция, которая может провоцировать приступы кашля две-три недели после завершения острого течения. Для облегчения состояния рекомендуется соблюдать простые советы:

Соблюдать влажность воздуха в помещении. золотой серединой принято считать уровень 45%. Для детей рекомендовано – до 55%.

Откажитесь от использования туалетной воды и косметики с резкими ароматами.

Не допускайте курения в помещении.

Если кашель сухой, то лучше перед сном пить горячий чай с ромашкой или грудным сбором.

Важно понимать, что длительный кашель также может быть симптомом опасных недугов, таких как пневмония, ковид или коклюш. Это его главная опасность. Все болезни очень опасны для детей. RT напоминает, что определить причину возникновения болезни может только врач. коклюш крайне опасен для непривитых детей в возрасте до 2-х лет. Не занимайтесь самолечением и своевременно обращайтесь к специалистам.