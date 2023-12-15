Провоцирует уменьшение мозга: названа опасная привычка обычных людей

Ученые смогли обнаружить, что один из ежедневных ритуалов может спровоцировать серьезнейшие негативные последствия для организма. Рассказываем, как минимизировать риск, а также исключить развитие страшных синдромов.

Отказ от курения может остановить процесс уменьшения мозга. Сама же вредная привычка провоцирует обратный процесс, считают ученые, пишет портал Ридлайф.ру. Негативной новостью для курильщиков стали данные, что потерянный объем мозга после отказа от сигарет не возвращается.

С возрастом у человека объем мозга уменьшается из-за естественных причин. Если же к ним добавить еще и курение, то резко возрастает риск развития болезни Альцгеймера и других тяжелых недугов. По этой причине рекомендуется начать задумываться о счастливой старости уже в молодом возрасте.

Примечательно, что количество выкуренных сигарет коррелируется с процентным соотношением объема уменьшающегося мозга. Чем больше человек курит, тем меньше у него становится "серого вещества".

Бросить курить легче, чем кажется. Важно соблюдать ряд правил:

Откажитесь от крепкого чая и кофе, так как они провоцируют желание взять сигарету.

Включите в рацион овощи и фрукты.

Повысьте физическую активность.

Найдите дело, на которое можно будет переключить внимание при возникновении желания закурить.

Бросайте сразу и навсегда, не растягивая процесс.

Если же самостоятельно справиться с вредной привычкой не удается, обращайтесь к специалисту. Он поможет подобрать наиболее подходящий метод борьбы с курением.