Три критические ошибки при снижении артериального давления дома

Слабость, дрожание рук, тошнота и сильная головная боль. Все это симптомы, указывающие на повышение давление. Как справиться с неприятными последствиями и не навредить?

Причин гипертензии может быть много. Это и эмоциональное потрясение, и ошибочно составленный рацион, и заболевание. Важно помнить, что изменение давления – это лишь симптом, важно вовремя выявить и устранить причину.

Снизить последствия гипертензии возможно и в домашних условиях. При этом лучше всего после приступа все же обратиться к врачу. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" рассказывает, как не навредить себе при оказании помощи. необходимо обеспечить приток свежего воздуха в помещение, измерить уровень давления и при его повышении принять специальные препараты. Лекарства чаще всего начинают действовать через 30 минут, важно выдержать данный период времени и не принимать повторно.

Уменьшить давление в домашних условиях поможет соленый огурец, сельдерей, цитрусовые, киви и петрушка. При оказании помощи во время приступа гипертензии, как напоминает RT, важно избегать следующих ошибок:

Курение. Вредная привычка может усугубить приступ. Алкоголь. Воздержитесь от его употребления, особенно при постоянных скачках давления. Кофе и энергетические напитки. Могут спровоцировать ухудшение состояния.



Канал 360 сообщает, что метеозависимым людям при изменении давления во время погодных сюрпризов следует уменьшить уровень стресса, хороша спать и употреблять меньше жирной пищи.



