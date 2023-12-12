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Вторник 12 декабря

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Названа безопасная норма мандаринов для детей и взрослых

Названа безопасная норма мандаринов для детей и взрослых
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Любимый оранжевый фрукт традиционно присутствует на праздничном новогоднем столе. Не стоит забывать, что переедание может грозить серьезными последствиями.

Цитрусовые фрукты могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию, спровоцировать отек и проблемы с желудочно-кишечным трактом. По этой причине, как сообщает телеканал "360", следует знать норму потребления мандаринов.

  • Дети до года. Малышам не стоит давать этот фрукт из-за большой опасности развития реакции.
  • Дети от года до трех. Можно дать только одну дольку, предварительно удалив косточки. Не пытайтесь заставлять есть. если ребенок не хочет.
  • Дети от трех до семи. Для дошкольников безопасной дозой является один мандарин.
  • Дети от семи до шестнадцати лет. Разрешается дать два мандарина среднего размера.
  • Взрослым, напоминает интернет портал "Подмосковье сегодня", можно съедать не более пяти штук в день.

За новогодним столом необходимо внимательно следить, чтобы дети не превышали нормы потребления мандаринов. Лучше всего, в качестве альтернативы, предложить овощные салаты. Взрослым, пишет RT, также не стоит переедать. Этот совет актуален и для фруктов, и для других блюд на праздничном столе.

12 декабря 2023, 07:01
Мандарины. Фото: © Nikolay Gyngazov\ Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

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