Названа безопасная норма мандаринов для детей и взрослых

Любимый оранжевый фрукт традиционно присутствует на праздничном новогоднем столе. Не стоит забывать, что переедание может грозить серьезными последствиями.

Цитрусовые фрукты могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию, спровоцировать отек и проблемы с желудочно-кишечным трактом. По этой причине, как сообщает телеканал "360", следует знать норму потребления мандаринов.

Дети до года. Малышам не стоит давать этот фрукт из-за большой опасности развития реакции.

Дети от года до трех. Можно дать только одну дольку, предварительно удалив косточки. Не пытайтесь заставлять есть. если ребенок не хочет.

Дети от трех до семи. Для дошкольников безопасной дозой является один мандарин.

Дети от семи до шестнадцати лет. Разрешается дать два мандарина среднего размера.

Взрослым, напоминает интернет портал "Подмосковье сегодня", можно съедать не более пяти штук в день.

За новогодним столом необходимо внимательно следить, чтобы дети не превышали нормы потребления мандаринов. Лучше всего, в качестве альтернативы, предложить овощные салаты. Взрослым, пишет RT, также не стоит переедать. Этот совет актуален и для фруктов, и для других блюд на праздничном столе.