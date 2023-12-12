Названа безопасная норма мандаринов для детей и взрослых

Цитрусовые фрукты могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию, спровоцировать отек и проблемы с желудочно-кишечным трактом. По этой причине, как сообщает телеканал "360", следует знать норму потребления мандаринов.
- Дети до года. Малышам не стоит давать этот фрукт из-за большой опасности развития реакции.
- Дети от года до трех. Можно дать только одну дольку, предварительно удалив косточки. Не пытайтесь заставлять есть. если ребенок не хочет.
- Дети от трех до семи. Для дошкольников безопасной дозой является один мандарин.
- Дети от семи до шестнадцати лет. Разрешается дать два мандарина среднего размера.
- Взрослым, напоминает интернет портал "Подмосковье сегодня", можно съедать не более пяти штук в день.
За новогодним столом необходимо внимательно следить, чтобы дети не превышали нормы потребления мандаринов. Лучше всего, в качестве альтернативы, предложить овощные салаты. Взрослым, пишет RT, также не стоит переедать. Этот совет актуален и для фруктов, и для других блюд на праздничном столе.