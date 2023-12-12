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Вторник 12 декабря

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Появилась возможность защититься от ковида: ученые обновили вакцину

Появилась возможность защититься от ковида: ученые обновили вакцину
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Респираторное заболевание все чаще встречается как у взрослых, так и у детей. Одним из действенных способов защититься от коронавирусной инфекции является вакцинация.

Коронавирусная инфекция вновь возвращается в российские регионы. Школьников переводят на дистанционное обучение, а взрослым напоминают об элементарных способах защиты организма. Для того, чтобы минимизировать риск подхватить инфекцию, следует:

  • Тщательно мыть руки и обрабатывать их санитайзером.
  • Минимизировать контакты с людьми, имеющими признаки респираторного заболевания.
  • Усилить питание для улучшения защитных свойств организма.
  • Отказаться от посещения общественных мест без маски.
  • Провести полноценную вакцинацию.

Ученые обновили ковид-вакцину. Накануне лекарственный препарат прошел необходимую государственную регистрацию. в ближайшее время, как сообщает "Пятый канал", тысячи готовых дох препарата поступят в поликлиники городов и поселков.

Врачи убедительно просят не заниматься самолечением при обнаружении первых признаков коронавирусной инфекции. Среди них: повышение температуры, заложенность носа, затрудненность дыхания. В ряде случаев болезнь может сопровождаться тошнотой, диареей и болями в мышцах.

12 декабря 2023, 03:52
Вакцинация. Фото: © Rosatom\ via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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