Появилась возможность защититься от ковида: ученые обновили вакцину

Респираторное заболевание все чаще встречается как у взрослых, так и у детей. Одним из действенных способов защититься от коронавирусной инфекции является вакцинация.

Коронавирусная инфекция вновь возвращается в российские регионы. Школьников переводят на дистанционное обучение, а взрослым напоминают об элементарных способах защиты организма. Для того, чтобы минимизировать риск подхватить инфекцию, следует:

Тщательно мыть руки и обрабатывать их санитайзером.

Минимизировать контакты с людьми, имеющими признаки респираторного заболевания.

Усилить питание для улучшения защитных свойств организма.

Отказаться от посещения общественных мест без маски.

Провести полноценную вакцинацию.

Ученые обновили ковид-вакцину. Накануне лекарственный препарат прошел необходимую государственную регистрацию. в ближайшее время, как сообщает "Пятый канал", тысячи готовых дох препарата поступят в поликлиники городов и поселков.

Врачи убедительно просят не заниматься самолечением при обнаружении первых признаков коронавирусной инфекции. Среди них: повышение температуры, заложенность носа, затрудненность дыхания. В ряде случаев болезнь может сопровождаться тошнотой, диареей и болями в мышцах.