Слепота, глухота и пневмония: последствия кори угрожают жизни людей

Осложнения могут быть крайне опасными. Лучшая профилактика, конечно же, вакцинация.

За девять месяцев текущего года заболеваемость корью резко возросла. Зафиксировано 8 073 случая инфицирования. Показатель увеличился в 288 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как пишет gazetametro.ru. Примечательно, что чаще всего корь выявляли у детей – в 4 989 случаях.

Главная опасность кори.

Высокозаразная инфекция протекает тяжело. У больного фиксируется лихорадка, сыпь, поражается нервная и дыхательная системы. Осложнения еще серьезней: слепота, глухота и пневмония. Иными словами, корь угрожает жизни людей. Инфекция передается и при прямых контактах с инфицированными, и воздушно-капельным путем. Ученые установили, что один заболевший может заразить до 20 человек.

Симптомы кори.

Заболевший чувствует слабость, температура поднимается до 40 градусов, насморк, лающий кашель, ощущение песка в глазах, сухость. Сыпь проявляется на шее, сгибах конечностей, за ушами. Главное отличительное явление – образование белесых пятнышек на слизистой щек, возле коренных зубов.

Лечение кори.

Лекарств для лечения данного заболевания нет. Помогать можно, снимая симптомы. больного необходимо изолировать. Не забывайте обязательно пригласить врача, предупредив о симптомах.

Профилактика кори.

Самая надежная защита от кори – вакцинация. если взрослый человек точно не помнит, когда была сделана прививка или было ли перенесено заболевание, можно сдать кровь на определение антител.