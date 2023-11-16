Тошнота, головная боль и слабость: магнитная буря вновь ухудшит самочувствие

Сложнее всего в такие периоды приходится метеозависимым людям. Расскажем, когда ждать очередного природного удара.

Мощная магнитная буря вновь накроет Землю. Она ожидается в период с 22 по 26 ноября. Метеочувствительным людям придется сложно. они будут ощущать слабость, головную боль, дрожание рук, тошноту и учащенное сердцебиение. Об этом пишет Канал 360.

Врачи рекомендуют применять симптоматическое лечение и соблюдать несколько простых правил в периоды повышенной геомагнитной активности:

Откажитесь от значительной физической активности. Лучше перенести ее на дни, когда магнитное поле планеты будет в более спокойном состоянии. Отдайте предпочтение не очень жирной пищи. Включайте в рацион больше овощей, фруктов и зелени. Если есть возможность, то подольше находитесь на свежем воздухе. Прогулки помогут справиться с головной болью и слабостью.

Людям с хроническими недугами рекомендуется держать под рукой необходимые препараты. если же состояние резко ухудшается, то лучше обратиться к врачу.