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Четверг 16 ноября

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Тошнота, головная боль и слабость: магнитная буря вновь ухудшит самочувствие

Тошнота, головная боль и слабость: магнитная буря вновь ухудшит самочувствие
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Сложнее всего в такие периоды приходится метеозависимым людям. Расскажем, когда ждать очередного природного удара.

Мощная магнитная буря вновь накроет Землю. Она ожидается в период с 22 по 26 ноября. Метеочувствительным людям придется сложно. они будут ощущать слабость, головную боль, дрожание рук, тошноту и учащенное сердцебиение. Об этом пишет Канал 360.

Врачи рекомендуют применять симптоматическое лечение и соблюдать несколько простых правил в периоды повышенной геомагнитной активности:

  1. Откажитесь от значительной физической активности. Лучше перенести ее на дни, когда магнитное поле планеты будет в более спокойном состоянии.
  2. Отдайте предпочтение не очень жирной пищи. Включайте в рацион больше овощей, фруктов и зелени.
  3. Если есть возможность, то подольше находитесь на свежем воздухе. Прогулки помогут справиться с головной болью и слабостью.

Людям с хроническими недугами рекомендуется держать под рукой необходимые препараты. если же состояние резко ухудшается, то лучше обратиться к врачу.

16 ноября 2023, 09:02
Мужчина возле компьютера. Фото: © Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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