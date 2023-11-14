Раскрыт секрет правильного рациона для легкой зимовки

Впереди сложное время для организма. Наступает период сезонных заболеваний, длительных праздников и большой потери энергии. Как пережить зиму и сохранить здоровье и красоту?

Для поддержания необходимого уровня тепла человек тратит огромное количество энергии. Вместе с этим меняется рацион и уменьшается общее число потребляемых витаминов и микроэлементов. В такой ситуации важно правильно рассчитать свои силы и поддержать организм. Как это сделать? рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова. Слова специалиста цитирует "Радио 1".

Уменьшение естественного освещения ведет к снижению поступления витамина D. Данный фактор, в свою очередь, влияет на процесс выработки гормонов удовольствия и счастью: дофамина и серотонина. Тревожность может повышать и недостаток магния, хрома и витаминов группы B. Именно поэтому важно посетить доктора, который поможет определить, чего именно и в каких объемах не хватает организму. Царьград напоминает, что самостоятельно не стоит употреблять любые добавки, БАДы и витамины.

В рационе человека, который сохраняет бодрость и позитивный настрой даже зимой, преобладает мясо, рыба, овощи, фрукты и цельные злаки, как пишет Общественная служба новостей. В преддверии новогодних праздников важно помнить об умеренности и разнообразии. Переедание крайне опасно и может стать причиной ряда неприятных недугов.