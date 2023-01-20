Красота под угрозой: признаки опасной для здоровья косметики

Покупая на первый взгляд обычную косметику, женщины рискуют подорвать здоровье из-за сомнительного состава. На рынке уходовой и декоративной продукции представлены товары, от которых стоит держаться подальше, чтобы красота не стоила жертв.
Редакция сайта "Вести Подмосковья" узнала у специалиста признаки опасной для здоровья косметики. По словам эксперта, стоит воздержаться от покупки средства, если в составе встречается один из следующих компонентов: бензол, фталаты, тальк, бентонит, алюминий, парафин, стеарат цинка, бензилбензоат, полиметил метакрилат, триклозан, бутилгидроксианизол, толуол, дибутилфталат, формальдегид и камфора.
Помимо состава, есть и другой признак — сертификат соответствия. Если косметика не прошла специальную проверку — эти определенно плохой звоночек. Стоит выбирать безопасные натуральные средства, тогда красота и здоровье будут вашими спутниками.