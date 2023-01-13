Осторожно – тонкий лед: как помочь провалившемуся на водоеме

Недаром говорят: не зная броду, не суйся в воду. Правила безопасности на озерах и реках зимой освещают из года в год, но все равно остаются люди, которые их нарушают и подвергают себя опасности.
Что делать, если человек провалился на водоеме под лед? Как помочь бедолаге спастись, сообщает телеканал "360".
Пострадавшего нужно вытащить, используя длинные и крепкие подручные средства. Он может зацепиться за лыжи, шарф, ремень, ту же веревку.
В ходе спасательной операции всегда следует контролировать дистанцию, чтобы не провалиться в воду тоже. Запрещено приближаться к полынье, лед может не выдержать еще большей нагрузки.