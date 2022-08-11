В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"

Впервые новую мутацию коронавируса выявили в Петербурге, и Роспотребнадзор подтвердил уже шесть случаев заболевания. "Дельтакрон" — новый штамм коронавируса, ставший гибридом "дельты" и "омикрона". Пока о нем известно немного, ученые еще не понимают, насколько он заразен и станет ли доминирующим в нашей стране. Об этом сообщает телеканал "360".
А вот главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев считает, что новый штамм может стать опаснее предыдущих. Своим мнением ученый поделился с URA.RU. "Так как вариант, включающий генетический материал от "дельты" может оказаться опаснее "омикрона", – говорит специалист.