За сутки в России выявили 155 768 новых случаев COVID-19

Лидером по числу новых заражений стала Москва, здесь зарегистрировано 26 904 случаев. Второе место занимает Санкт-Петербург с 21 234 инфицированными. Третья строчка у Московской области, здесь заболели 8721.
Как сообщает Общественная служба новостей, за сутки в России от последствий, вызванных коронавирусом, скончалось 667 человек. Всего с начала пандемии от ковида умерли 333 357 россиян.
Также стоит отметить, что возросло число госпитализаций. Как пишет RT, с инфекцией в больницы попало 17 792 человека.