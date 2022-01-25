За сутки в России ковидом заразились 67 809 человек

За минувшие сутки в России заболело больше 67 тысяч человек. Как сообщает "Царьград", это новый антирекорд. Таких цифр в стране не было с начала пандемии.
Первое место заняла Москва, здесь инфицированы 18 935 человек. На втором месте Санкт-Петербург с 9722. Третья строчка у Московской области, где выявлено 5769 новых случаев.
Как пишет Общественная служба новостей, за сутки зафиксирован 681 летальный исход от осложнений, вызванных COVID-19. Всего с начала пандемии ковид унес жизни 327 448 человек.