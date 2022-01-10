За сутки в России выявили менее 16 тысяч новых случаев COVID-19

Лидером по числу заражений стала Москва. Здесь заболели 2778 человек. Второе место у Санкт-Петербурга, в котором сообщается о 1419 инфицированных. Третью строчку заняла Московская область. Как сообщает "Подмосковье сегодня", здесь заболели почти 1,2 тысячи человек – 1197.
Также, как сообщает Общественная служба новостей, в России зафиксирован 741 летальный исход среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии умерло 316 904 человека.
Стоит отметить, что даже после выздоровления от ковида есть вероятность внезапной смерти. Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков недавно заявил, что особенно этому риску подвержены люди с хроническими заболеваниями. По его словам, беспокоиться стоит в случае, если у человека спустя несколько месяцев после выздоровления сохраняются следующие симптомы постковидного синдрома: слабость, нарушения работы сердечно-сосудистой системы и расстройства психики, а также снижение умственных способностей.
Помимо этого, недавно стало известно, что антитела к COVID-19, которые вырабатывает организм переболевших, могут атаковать здоровые клетки и ткани тела. Ученые обратили внимание, что такие антитела способны привести к хроническим воспалениям, нанести ущерб суставам, навредить коже и нервной системе.