Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

За минувший вторник в Московской области было выявлено 1223 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют свежие данные областного оперативного штаба по коронавирусу.
Больше всего людей заболели в Сергиево-Посадском округе – 292 человека. На втором месте находится Пушкино с 113 новыми случаями. За ним следуют Балашиха и Чехов с 78 и 74 зараженными соответственно. В число округов с худшей ситуацией также попали Жуковский, Люберцы, Воскресенск, Королев, Красногорск и Раменское, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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