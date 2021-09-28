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Коронавирус

Перечислены округа Подмосковья с тяжелой коронавирусной ситуацией

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В Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 1450 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в областном оперативном штабе по коронавирусу.

Среди округов Подмосковья антилидером по числу заболеваний стали Люберцы, где выявили 156 новых случаев. За ней следуют Мытищи со 105 зараженными, а на третьем месте находится Королев – там заболели 74 человека. В число округов с худшей коронавирусной ситуацией также попали Балашиха, Одинцовский округ, Солнечногорск и Коломна, сообщают "Вести Подмосковья".

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Автор: 28 сентября 2021, 14:04 Источник: Оперативный штаб Московской области по коронавирусу ✓ Надежный источник

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