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Коронавирус

В Госдуме предложили сделать бесплатными ПЦР-тесты на коронавирус

Продолжение: Названы худшие по ковиду округа Подмосковья

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Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов раскритиковал предложение о введении трёх бесплатных выходных для граждан после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Депутат считает, что в этой идее нет ничего нового.

Нилов пояснил, что россияне и сейчас могут взять больничный на три дня и он будет оплачиваться работодателем, а в случае продления – Фондом социального страхования. Вместо этого парламентарий предложил сделать для граждан бесплатными ПЦР-тесты на коронавирус, распространив на них действие полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), передаёт "Радио 1".

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Автор: 14 сентября 2021, 17:15 Источник: "Радио 1" ✓ Надежный источник

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