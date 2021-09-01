Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

За минувшие сутки в Московской области было выявлено 543 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе по коронавирусу.
Наиболее напряжённая эпидемиологическая ситуация наблюдалась в Балашихе, где заболели 63 человека. На втором месте среди антилидеров находится Пушкино с 43 инфицированных. За ней следует Красногорск и Одинцовский округ с 30 и 26 заболевших соответственно. Помимо них в число самых неблагополучных округов вошли Чехов, Раменский округ, Коломна и Подольск, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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