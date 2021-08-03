Врач рассказал о способах предотвратить тромбоз после вакцины от COVID-19

Людям с хроническими заболеваниями, болезнями сосудов и нарушенной свертываемости крови следует проходить тщательное обследование перед вакцинацией от инфекции COVID-19. Так считает клинический фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер.
Эдигер пояснил, что при выявлении риска возникновения тромбов врач выпишет пациенту препараты для разжижения крови. Их можно приобрести и самостоятельно: эксперт рекомендует пить Тромбо асс и Ксарелто за две недели до прививки и несколько недель после вакцинации, сообщают "Вести Подмосковья".
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