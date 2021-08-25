Подсчитаны затраты на лечение больных COVID-19 в России

На лечение больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России во втором полугодии 2021 года потратят более 111 миллиардов рублей. Соответствующие расчёты провёл Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на основе прогнозов Министерства здравоохранения России.
По оценкам Минздрава, в этот период ковидом могут заболеть ещё 3,9 миллиона человек, при этом около 784 тысячи из них придётся госпитализировать в больницу, что обойдётся в порядка 22 миллиардов рублей. Специалисты также подсчитали, что госпитализация и стационарная медицинская помощь одному пациенту стоит 135,4 тысячи рублей, сообщает RT.
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