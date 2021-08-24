Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

За минувшие сутки в Московской области было выявлено 1125 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в областном оперштабе по коронавирусу.
Среди округов Подмосковья по тяжести эпидемиологической обстановки лидируют Мытищи – там зафиксировали 108 новых случаев. За ними следуют Одинцово и Раменское, в каждом из которых заразились по 90 человек. В число лидеров также попали Солнечногорск и Балашиха с 73 и 70 новых случаев соответственно, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Санкции закончились.
Зависимость от сосудосуживающих средств
что такого в афганистане?
Личная дистанция
инопланетяне в кемерово
Спортивная площадка во дворе
Как лечить нервы
жаркий поцелуй малахова
Встречаюсь с кавказцами
Хорошее средство от всех болезней