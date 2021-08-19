Вакцину "Спутник V" модифицировали под штамм ковида "дельта"

Специалисты Центра имени Гамалеи сообщили, что модифицировали вакцину против коронавируса. По словам директора Александра Гинцбурга, ее начали делать на основе последовательности "дельта"-штамма. Правда, пока нельзя с точностью сказать, будет ли прививка эффективна.
Специалист добавил, что высокая смертность от ковида в России на фоне снижения заболеваемости говорит о распространении индийского штамма вируса. Он также не исключает появления новых штаммов, однако нельзя сказать, будут ли они опаснее "дельта". Об этом сообщает телеканал "360".
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