Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

За минувшую среду в Московской области было зафиксировано 2581 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе Подмосковья по коронавирусу.
Среди округов региона самая худшая ситуация наблюдалась в Балашихе, где выявили 248 заболеваний. На втором месте находится Подольск с 186 инфицированными, а замыкают тройку антилидеров Люберцы: там ковид подхватили 122 человека. В список также попали Королёв, Воскресенск и Истра с 108, 105 и 93 новых случаев соответственно, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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