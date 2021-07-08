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Коронавирус

Российский ученый предрек появление суперштамма коронавируса

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В мире может появиться суперштамм коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19. Он будет существенно отличаться от предыдущих версий ковида, считает доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

Дурманов отметил, что предотвратить его появление может вакцинация, поскольку мутации зависят от числа заражённых людей. Специалист обратил внимание, что суперштамм потребует создания новых вакцин, поскольку старые окажутся против него бесполезными. Учёный подытожил, что избежать таких последствий можно лишь с помощью усердной борьбы с уже существующими штаммами, передаёт телеканал "360".


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Автор: 8 июля 2021, 12:45 Источник: Радио Sputnik ✓ Надежный источник

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