Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

За минувший четверг в Московской области выявили 1453 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили представители областного оперштаба по коронавирусу.

Среди округов Подмосковья антилидерами по ковиду стали Люберцы, Балашиха и Ленинский округ, где зафиксировали 133, 115 и 100 заболеваний соответственно. За ними следуют Пушкино и Королёв с 87 и 82 инфицированных соответственно, а также Солнечногорск и Мытищи – там выявили 76 и 67 новых случаев, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".



