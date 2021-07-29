Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

Ситуация с коронавирусом в Московской области сегодня улучшается. За минувшие сутки в регионе выявили всего 1325 новых случаев заражения.

Соответствующими данными поделился областной оперативный штаб по коронавирусу. По данным специалистов, единственным округом, где зафиксировали более ста заболеваний, оказалась Балашиха – там заразились 112 человек. За ней следуют Химки с 87 инфицированных, а третье место в списке антилидеров по ковиду делят Красногорск и Люберцы, где заболело по 71 человеку, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".