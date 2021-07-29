Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

Ситуация с коронавирусом в Московской области сегодня улучшается. За минувшие сутки в регионе выявили всего 1325 новых случаев заражения.
Соответствующими данными поделился областной оперативный штаб по коронавирусу. По данным специалистов, единственным округом, где зафиксировали более ста заболеваний, оказалась Балашиха – там заразились 112 человек. За ней следуют Химки с 87 инфицированных, а третье место в списке антилидеров по ковиду делят Красногорск и Люберцы, где заболело по 71 человеку, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Как сделать так чтобы муж никогда не разлюбил?
Кто занимается саморазвитием?
Симпатичная соседка
Муж заставляет готовить
Сын Шепелева просто копия Фриске