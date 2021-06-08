Володин предложил законодательно закрепить добровольность вакцинации от коронавируса

Необходимо обеспечить доступность и бесплатность прививки от COVID-19, но вместе с тем нужно обеспечить право на добровольность, подчеркнул спикер ГД. Думскому комитету по охране здоровья вместе с правительством следует найти решение по этим вопросам, сказал Володин.
В принимаемом законе нет нормы об обязательной вакцинации, уточнил председатель ГД. «Но, как правильно обращают наше внимание граждане-избиратели, включение ее в перечень календаря обязательных прививок влечет такую обязанность», — добавил Володин.
Никого не имеют права уволить с работы за то, что он не сделал прививку, сказал спикер. «Если кто‑то увязывает календарь с увольнениями, давайте разберемся и поправим. И людей защитим. И уберем эту угрозу», — сказал он.
По его словам, прививка – дело добровольное, заставлять ее делать не нужно. Закону необходима норма прямого действия, которая снимет эти вопросы, считает Володин.
Ранее Володин призвал бизнес подключиться к кампании по вакцинации от коронавируса. Предпринимателям следует занять более активную и ответственную позицию, сказал спикер. По его словам, избежать осложнения ситуации с COVID-19 можно только при массовой вакцинации и формировании коллективного иммунитета.
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