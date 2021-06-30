Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

За прошедший вторник в Московской области было выявлено 2583 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие данные обнародовал областной оперштаб по коронавирусу.
Самая напряжённая эпидемиологическая обстановка наблюдалась в Мытищах, где заболели 434 человека. На втором месте антирейтинга находится Одинцовский округ с 238 заражёнными, а за ним следуют Люберцы – там инфекцию подхватили 175 жителей. В число наиболее неблагополучных также вошли Балашиха, Ленинский округ, Солнечногорск, Подольск и Раменский округ, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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