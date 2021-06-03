Ученые: Недооценивать коронавирус у детей опасно

Американские исследователи опубликовали результаты масштабного исследования влияния коронавирусной инфекции на детей. Согласно данным ученых, вирус SARS-CoV-2 проявляет специфические симптомы, которые не всегда характерны для течения болезни у взрослых.



Авторы статьи, опубликованной в научном журнале Scientific Reports, проанализировали данные более 12 тыс. пациентов с подтвержденным COVID-19 из педиатрической базы американского здравоохранения. Ученые утверждают, что инфицированные дети не демонстрировали типичные «взрослые» симптомы – кашель, одышку и лихорадку. Лишь каждый пятый ребенок «температурил» и жаловался на отсутствие обоняния или вкусовых ощущений, у 16% детей проявлялся кашель и одышка – типичные респираторные симптомы взрослых.

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При этом у 8% маленьких пациентов обнаруживалась сыпь или шелушение кожи. Такие дерматологические симптомы характерны именно для пациентов педиатрии.

Значительно меньшему числу детей по сравнению со взрослой выборкой понадобилась госпитализация – всего 5,5% из более чем 12 тыс. 118 из них были переведены в отделения интенсивной терапии.

Эти данные подтверждают ранее озвученные наблюдения о том, что дети в меньшей степени подвержены риску развития среднетяжелых и тяжелых форм коронавирусной инфекции. При этом дети и подростки заражаются COVID-19 также, как и взрослые. А нечеткая симптоматика не позволяет диагностировать болезнь на ранних стадиях, что приводит к дальнейшему широкому распространению инфекции детьми.

Ключевой вывод ученых из США заключается в том, что бессимптомность протекания болезни или слабая симптоматика требуют разработки новых методик диагностирования в детских и подростковых сообществах и учреждениях. Помимо этого, встает вопрос о разработке специальной вакцины для детей, которая будет одновременно как максимально безопасной для реципиентов, так и эффективной против распространения новой коронавирусной инфекции.

Несмотря на то, что в целом COVID-19 протекает у детей и подростков легче, чем у взрослых, болезнь грозит специфическими последствиями. Так, профессор Ольга Зайцева, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой педиатрии университета им. А. И. Евдокимова, предупреждает об опасном отсроченном осложнении: «Через месяц-полтора у ребенка, который болел легко или бессимптомно, может развиться тяжелое осложнение – мультисистемный воспалительный синдром, который по клиническим проявлениям напоминает синдром Кавасаки: высокая лихорадка, дерматит, хейлит, стоматит, лимфоаденопатия, признаки системного васкулита. Причем происходит это внезапно: вот ребенок вроде бы выздоровел, а через месяц-полтора оказывается в больнице».

Специалисты заявляют о низкой сопротивляемости детских организмов бактериальным инфекциям. Подтвержденные случаи тяжелой пневмонии, диагностируемые у части юных пациентов, педиатры относят к последствиям перенесенного COVID-19. При этом отмечается, что пониженная сопротивляемость распространенным заболеваниям сохраняется довольно долго.

Минздрав России приводит довольно четкие гайдлайны по лечению коронавирусной инфекции. Согласно клиническим рекомендациям детям с легким течением болезни назначают препараты интерферона альфа-2b, например Генферон лайт. Если симптоматика более ярко выражена, течение болезни развивается стремительно до средней тяжести, применяются комплексно препараты интерферона и Арбидол – хорошо исследованное противовирусное средство. Умифеновир – так именуется Арбидол в рекомендациях Минздрава – используют в лечении детей возрастом от двух лет.

Препарат широко используется не только в России, его активно изучали и продолжают исследовать в Китае, Иране, США, Великобритании, почти на всем постсоветском пространстве и в других странах. Отечественный Минздрав одобрил внесение сведений об активности Арбидола против коронавируса SARS-CoV-2 в инструкцию препарата.

Ученые сходятся во мнении, что коронавирус оказывает комплексный угнетающий эффект как на взрослую, так и на детскую иммунную систему. Это вполне характерные последствия для инфекций. В частности, корь, инфекционный мононуклеоз тоже обладают серьезным иммуносупрессивным эффектом. Зачастую, редко болеющие дети поступают в стационары с тяжелой пневмонией, которая дает осложнения на сердечно-сосудистую или органы мочевыделительной системы.

Конечно, еще только предстоит изучать конкретные иммунологические последствия коронавируса, но уже сейчас очевидно, что представления о том, что SARS-CoV-2 не опасен для детей губительно опрометчивы. Педиатры рекомендуют внимательно относиться к детям, если в семье подтвердился случай заболевания COVID-19, даже если у них не проявляется каких-либо симптомов заболевания. Помимо использования средств индивидуальной защиты, соблюдения личной гигиены, важно проводить медикаментозную профилактику, например, принимать арбидол.